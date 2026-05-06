Минобороны Польши заявило о готовности разместить в стране дополнительный военный контингент США

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Польша готова разместить дополнительный военный контингент США, заявил в среду глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Польша играет ключевую роль в качестве моста между Европой и Соединенными Штатами. Укрепление американского военного присутствия в Польше остается нашей стратегической целью, и мы готовы разместить дополнительные силы", - сказал Косиняк-Камыш, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что "трансатлантические отношения остаются основой безопасности, без присутствия американских войск не может быть безопасной Европы".

"Разрыв в расходах (на оборону - ИФ) между Европой и США сокращается, но еще не достиг уровня партнерства", - отметил глава польского Минобороны.