Поиск

Минобороны Польши заявило о готовности разместить в стране дополнительный военный контингент США

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Польша готова разместить дополнительный военный контингент США, заявил в среду глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Польша играет ключевую роль в качестве моста между Европой и Соединенными Штатами. Укрепление американского военного присутствия в Польше остается нашей стратегической целью, и мы готовы разместить дополнительные силы", - сказал Косиняк-Камыш, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что "трансатлантические отношения остаются основой безопасности, без присутствия американских войск не может быть безопасной Европы".

"Разрыв в расходах (на оборону - ИФ) между Европой и США сокращается, но еще не достиг уровня партнерства", - отметил глава польского Минобороны.

Польша США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шеф Пентагона представит в Конгрессе полные данные о расходах на операцию в Иране

Что случилось этой ночью: среда, 6 мая

Грузовое судно подверглось ракетной атаке в Персидском заливе

 Грузовое судно подверглось ракетной атаке в Персидском заливе

Третий ракетный эсминец ВМС США зашел в Персидский залив

Аракчи прибыл в Пекин для переговоров с Ван И

Трамп объявил о временной приостановке проекта "Свобода" в Ормузском проливе

 Трамп объявил о временной приостановке проекта "Свобода" в Ормузском проливе

Рубио заявил, что Трамп не считает одобрение войн Конгрессом обязательным

 Рубио заявил, что Трамп не считает одобрение войн Конгрессом обязательным

В Госдепе США призвали Россию и КНР поддержать проект резолюции СБ ООН по Ормузу

Госсекретарь США заявил об оборонительном характере операции в Ормузском проливе

Иран запустил новый порядок прохождения через Ормузский пролив

 Иран запустил новый порядок прохождения через Ормузский пролив
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9264 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2076 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов