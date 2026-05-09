CENTCOM сообщило о перехвате с начала блокады 58 связанных с Ираном коммерческих судов

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - С начала блокады ВМС США перехватили 58 связанных с Ираном коммерческих судов, направлявшихся или выходивших из иранских портов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"ВМС США продолжают в полной мере обеспечивать блокаду Ирана. На сегодня силы CENTCOM перенаправили 58 коммерческих судов и вывели из строя четыре судна, чтобы предотвратить их вход или выход из иранских портов", - говорится в сообщении.

По данным командования, в морской блокаде Ирана задействовано два авианосца, три десантных корабля с морской пехотой на борту, 12 ракетных эсминцев, несколько минных тральщиков, а также более 100 истребителей, самолетов-заправщиков, вертолетов и беспилотников.

Накануне CENTCOM сообщало, что за время военной блокады ВМС США перехватили уже более 70 связанных с Ираном нефтяных танкеров, выходивших или покидавших иранские порты.