Поиск

CENTCOM сообщило о перехвате с начала блокады 58 связанных с Ираном коммерческих судов

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - С начала блокады ВМС США перехватили 58 связанных с Ираном коммерческих судов, направлявшихся или выходивших из иранских портов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"ВМС США продолжают в полной мере обеспечивать блокаду Ирана. На сегодня силы CENTCOM перенаправили 58 коммерческих судов и вывели из строя четыре судна, чтобы предотвратить их вход или выход из иранских портов", - говорится в сообщении.

В миреNBC News считает, что Иран может несколько месяцев выдерживать блокаду СШАЧитать подробнее

По данным командования, в морской блокаде Ирана задействовано два авианосца, три десантных корабля с морской пехотой на борту, 12 ракетных эсминцев, несколько минных тральщиков, а также более 100 истребителей, самолетов-заправщиков, вертолетов и беспилотников.

Накануне CENTCOM сообщало, что за время военной блокады ВМС США перехватили уже более 70 связанных с Ираном нефтяных танкеров, выходивших или покидавших иранские порты.

Хроника 28 февраля – 09 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США CENTCOM
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мадьяр стал премьером Венгрии

 Мадьяр стал премьером Венгрии

Китай в апреле на фоне дефицита нефти на рынке сократил ее импорт до минимума с 2022 г.

 Китай в апреле на фоне дефицита нефти на рынке сократил ее импорт до минимума с 2022 г.

Власти Швеции готовятся отпустить танкер Sea Owl 1 с российским экипажем на борту

Верховный правитель Малайзии пригласил Путина посетить его страну в 2027 году

Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

 Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

Трамп заявил о возможности переброски в Польшу выводимых из Германии солдат США

Секретарь Совбеза Армении не знаком с антироссийскими угрозами Зеленского в Ереване

 Секретарь Совбеза Армении не знаком с антироссийскими угрозами Зеленского в Ереване

В МИД Армении заявили, что кризиса в армяно-российских отношениях нет

NBC News считает, что Иран может несколько месяцев выдерживать блокаду США

Что случилось этой ночью: суббота, 9 мая
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2136 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9334 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов