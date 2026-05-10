Сайт Пентагона с рассекреченными файлами об НЛО зафиксировал полмиллиарда посещений

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Около полумиллиарда посещений за последние 24 часа зафиксировано на специальном сайте Пентагона, который впервые публикует ранее секретные данные о неопознанных аномальных явлениях (UAP), сообщил официальный представитель министерства войны США Шон Парнелл.

"За 24 часа с момента запуска сайта http://WAR.GOV/UFO его посетили почти 500 миллионов раз! Беспрецедентный уровень интереса. Беспрецедентный уровень прозрачности со стороны администрации президента США Трампа", - отметил он.

При этом Парнелл подчеркнул, что министерство продолжит расширять эту инициативу по обеспечению прозрачности в отношении неопознанных аномальных явлений, чтобы гарантировать американцам прямой доступ к информации.

Трамп назвал успехом его администрации обнародование файлов по НЛО

Министерство войны США объявило о первоначальной публикации подборки ранее засекреченных файлов в пятницу. Новые материалы будут дополняться Пентагоном на постоянной основе. При этом указывается, что, хотя все файлы были проверены в целях безопасности, многие материалы еще не были проанализированы на предмет выявления каких-либо аномалий.

В межведомственном проекте по публикации ранее секретных данных были задействованы Белый дом, Управление директора национальной разведки, министерство энергетики, ФБР, NASA и другие ведомства США.

"Эта публикация является результатом указания президента Дональда Трампа начать процесс выявления и рассекречивания правительственных файлов, связанных с неопознанными аномальными явлениями, в интересах обеспечения полной прозрачности", - заявили в Пентагоне.

"Министерство войны действует в тесном сотрудничестве с президентом Трампом, чтобы обеспечить беспрецедентную прозрачность в отношении понимания нашим правительством неопознанных аномальных явлений, - заявил министр войны США Пит Хегсет. - Эти файлы, скрытые среди засекреченных документов, долгое время подпитывали обоснованные спекуляции, пришло время американскому народу увидеть их своими глазами".

США Пентагон НЛО UAP Шон Парнелл
