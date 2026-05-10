Силы ПВО ОАЭ перехватили два иранских беспилотника

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны Объединенных Арабских Эмиратов в воскресенье перехватили "два ударных беспилотника, запущенных Ираном", сообщило министерство обороны ОАЭ.

"С начала откровенных атак Ирана системы ПВО ОАЭ перехватили 551 баллистическую ракету, 29 крылатых ракет и 2 265 беспилотников", - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу средства ПВО Эмиратов перехватили две баллистические ракеты и три ударных беспилотника, запущенных Ираном, сообщило оборонное ведомство ОАЭ. По его данным, в результате атаки три человека получили ранения средней тяжести.