Правительство Эстонии направит дополнительно 17 млн евро на обустройство границы с РФ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на электронном заседании во вторник приняло решение внести изменения в государственный бюджет на 2026 год и направить дополнительно на обустройство границы с Россией 17 млн евро для выполнения ранее взятых договорных обязательств, сообщила пресс-служба правительства.

"Это важная новость в контексте всей Европы, ведь речь идет о внешней границе Европейского союза. Решение правительства Эстонии теперь дает уверенность в том, что нам не придется прибегать к половинчатым решениям. (...) Мы сможем продолжить все запланированные работы и в следующем году завершить строительство самой лучшей и безопасной внешней границы Европы", - заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Министр обороны Ханно Певкур, со своей стороны, предложил перенести финансирование сделки с заводом взрывчатых веществ AS Hexest Materials, запланированное на 2027 и 2028 годы, на год раньше, на 2026 год.