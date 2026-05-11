Совет ЕС восстановил полное применение соглашения о сотрудничестве между ЕС и Сирией

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник о своем решении о прекращении частичной приостановки действия соглашения о сотрудничестве между Европейским экономическим сообществом и Сирийской Арабской Республикой.

"Прекращение частичной приостановки означает восстановление полного применения соглашения о сотрудничестве, что является важным шагом на пути к укреплению двусторонних отношений между ЕС и Сирией. Частичная приостановка, введенная в 2011 году и продленная в 2012 году, была направлена на конкретные положения соглашения, касающиеся торговли, в ответ на серьезные нарушения прав человека со стороны режима Башара Асада", - говорится в опубликованном коммюнике совета.

В сообщении уточняется, что приостановка распространялась на некоторые сирийские товары, включая нефть, нефтепродукты, золото, драгоценные металлы и алмазы.

"После падения режима Асада в декабре 2024 года и последующих решений Совета ЕС о снятии экономических санкций с Сирии в мае 2025 года (за исключением санкций, основанных на соображениях безопасности), условия, оправдывавшие эту приостановку, больше не действуют", - сказано в публикации.

Таким образом, объясняют в Брюсселе, прекращение приостановки соответствует "более широкой политике ЕС по поддержке мирного и инклюзивного перехода в Сирии и содействию социально-экономическому восстановлению страны".