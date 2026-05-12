США направили в Европу стратегическую подлодку с баллистическими ракетами

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Американская стратегическая атомная подводная лодка класса Ohio, оснащенная межконтинентальными баллистическими ракетами, зашла на базу в Гибралтаре, сообщил 6-й оперативный флот ВМС США.

"Визит в порт демонстрирует возможности, гибкость и неизменную приверженность США своим союзникам по НАТО", - говорится в сообщении. Субмарина зашла в Гибралтар 10 мая.

"Баллистические ракеты класса Ohio, запускаемые с подводных лодок, ... обеспечивают наиболее живучий компонент ядерной триады США", - отметил 6-й оперативный флот.

Каждая из имеющихся в составе ВМС США 14 стратегических подлодок класса Ohio способна нести 20 баллистических ракет Trident II D-5 с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.

Гибралтар НАТО США Ohio
