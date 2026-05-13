Глава Минобороны Литвы выступил против создания армии ЕС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас на встрече министров обороны Евросоюза в Брюсселе выступил против инициативы создания общей армии ЕС. Об этом сообщило литовское Минобороны.

"Давайте не будем тратить энергию на разговоры о европейской армии и других форматах, дублирующих альянс НАТО", - заявил он.

"Мы должны сосредоточиться на укреплении и подготовке военных возможностей всех стран НАТО и одновременно всей Европы. Это позволит нам лучше обеспечить координацию и эффективное использование ограниченных ресурсов", - добавил министр.