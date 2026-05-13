В Белом доме заявили, что США не намерены менять политику в отношении Тайваня

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Визит президента США Дональда Трампа в КНР не должен привести к смене политики Вашингтона в отношении властей Тайваня, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

"Один высокопоставленный служащий Белого дома заявил, что во время поездки не стоит ожидать изменения политики в отношении Тайваня", - информирует WP.

Издание отмечает, что после заявления американского президента Дональда Трампа о намерении поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином о Тайване с учетом первостепенной важности темы торговли стран в США некоторые высказывали опасения об угрозе сокращения поддержки американской стороной Тайбэя. "В Белом доме отвергали такое беспокойство, отмечали, что администрация уже продала Тайваню оружия больше, чем предыдущая администрация, хотя многое из заказанного пока так и не доставили", - отмечает издание.

При этом, отмечает газета, ранее американские военные потратили столько боеприпасов на операцию против Ирана, что многие американские официальные лица, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, ставили под сомнение готовность США вмешаться в возможный военный конфликт в Восточной Азии.

В то же время, по словам двух источников издания, в администрации США возобладал скорее подход тех чиновников, кто желает более стабильных экономических отношений с Китаем, чем сторонников конфронтации; основной вклад в планировании саммита США-КНР внес американский министр финансов Скотт Бессент.

Еще одной темой переговоров Трампа и Си Цзиньпина может стать Иран. "Я бы ожидал, что Трамп будет оказывать давление из-за поддержки Пекином Тегерана", - заявил газете высокопоставленный служащий американской администрации.

Газета отмечает, что несмотря на сдержанные ожидания от саммита, чиновники говорят, что Трамп и Си Цзиньпин соберут на встрече столько лиц, ответственных за принятия решений, что одно их присутствие может принести результаты.

Ранее Трамп заявил, что во время переговоров с китайским лидером они, вероятнее всего, затронут тему Тайваня. Трамп подчеркнул, что не думает, что произойдет конфликт между островом и материковым Китаем. В частности, президент отметил, что, вероятно, обсудит с Си Цзиньпином поставку Вашингтоном оружия Тайваню, подчеркнув, что китайский лидер хотел бы, чтобы такие поставки прекратились.

Позднее Financial Times передавало, что Трамп вызвал тревогу в Тайбэе и среди азиатских союзников, сказав, что обсудит с Си Цзиньпином в Пекине продажу американского оружия Тайваню.

Трамп посещает с государственным визитом Китай с 13 по 15 мая.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя. США продают Тайваню оружие, что, согласно Пекину, обостряет ситуацию в регионе.