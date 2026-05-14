В Варшаве опровергли отмену Пентагоном отправки армейской бригады в Польшу

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг сообщения о приостановке запланированной переброски 4 тысяч американских военнослужащих в Польшу.

Ранее издание Military Times, ссылаясь на представителя американской армии, заявило о том, что Пентагон неожиданно отменил отправку в Польшу 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, которая должна была прибыть туда в рамках плановой ротации войск.

"Этот вопрос не касается Польши - он связан с ранее объявленным изменением присутствия части американских вооруженных сил в Европе. Быстро развивающиеся возможности польских вооруженных сил и присутствие американских войск в Польше укрепляют восточный фланг НАТО", - прокомментировал через пресс-службу это заявление Косиняк-Камыш.

Замглавы ведомства Цезари Томчик уточнил, что "это сообщение касается Германии. Оно не касается Польши. Польша последовательно стремится увеличить присутствие американских войск".

В конце апреля Трамп заявил, что США изучают вопрос о возможном сокращении воинского контингента в Германии. Позднее в Пентагоне сообщили, что США выведут из Германии в течение следующих 6-12 месяцев 5 тысяч американских военнослужащих.