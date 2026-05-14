Пашинян исключил присоединение Армении к санкциям ЕС против России

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Армения не намерена присоединяться к антироссийским санкциям Евросоюза, заявил журналистам премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы заявляли, что не будем вступать в санкционный режим. Но мы также не будет предпринимать шагов, чтобы самим не оказаться под санкциями. В отличие от России, Армения не выдержит санкций. И мы об этом заявили и нашим российским, и европейским партнерам", - сказал он.

По его словам, в ЕС были подозрения, что Армения помогает России обходить санкции. "Чтобы развеять эти опасения, были приглашены европейские специалисты, которые письменно зафиксировали, что Армения этого не делает", - сказал Пашинян.