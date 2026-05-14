Поиск

Пашинян исключил присоединение Армении к санкциям ЕС против России

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Армения не намерена присоединяться к антироссийским санкциям Евросоюза, заявил журналистам премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы заявляли, что не будем вступать в санкционный режим. Но мы также не будет предпринимать шагов, чтобы самим не оказаться под санкциями. В отличие от России, Армения не выдержит санкций. И мы об этом заявили и нашим российским, и европейским партнерам", - сказал он.

По его словам, в ЕС были подозрения, что Армения помогает России обходить санкции. "Чтобы развеять эти опасения, были приглашены европейские специалисты, которые письменно зафиксировали, что Армения этого не делает", - сказал Пашинян.

Евросоюз Армения Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

 "Аэрофлот" с 1 июня возобновит регулярные рейсы в Дубай

Трамп и Си Цзиньпин выступили за открытие Ормузского пролива

Премьер Латвии подала в отставку

 Премьер Латвии подала в отставку

Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

 Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

Неизвестные захватили судно у берегов ОАЭ, оно направляется в иранские воды

Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе

 Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе

Си Цзиньпин заявил, что экономическое сотрудничество КНР и США приносит выгоду обеим странам

 Си Цзиньпин заявил, что экономическое сотрудничество КНР и США приносит выгоду обеим странам

Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос важнейшим в отношениях Пекина и Вашингтона

Что случилось этой ночью: четверг, 14 мая

Си Цзиньпин и Трамп проводят переговоры в Пекине

 Си Цзиньпин и Трамп проводят переговоры в Пекине
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2184 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9377 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов