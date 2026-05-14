Кишинев хочет урегулировать конфликт с ПМР на основе территориальной целостности Молдавии

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Молдавии, вице-премьер Михай Попшой подтвердил, что Кишинев выступает за урегулирование приднестровского конфликта исключительно мирными средствами.

"Стратегическая позиция Молдовы последовательна и неизменна - мы хотим мирного и всеобъемлющего урегулирования приднестровского конфликта на основании суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова...", - заявил Попшой в Кишиневе на совместной пресс-конференции с вице-президентом, министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

По словам вице-премьера, приоритетами Молдавии в отношении урегулирования остаются: поддержание диалога, "укрепление общественной коммуникации", повышение устойчивости общества и углубление экономической интеграции за счет применения единых налоговых, таможенных и торговых на всей территории Молдавии.

Попшой заявил также, что Кишинев выступает за вывод российских войск, которые, по его словам, "незаконно находятся на территории республики, что нарушает ее конституционный статус нейтралитета".