Кишинев хочет урегулировать конфликт с ПМР на основе территориальной целостности Молдавии

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Молдавии, вице-премьер Михай Попшой подтвердил, что Кишинев выступает за урегулирование приднестровского конфликта исключительно мирными средствами.

"Стратегическая позиция Молдовы последовательна и неизменна - мы хотим мирного и всеобъемлющего урегулирования приднестровского конфликта на основании суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова...", - заявил Попшой в Кишиневе на совместной пресс-конференции с вице-президентом, министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

По словам вице-премьера, приоритетами Молдавии в отношении урегулирования остаются: поддержание диалога, "укрепление общественной коммуникации", повышение устойчивости общества и углубление экономической интеграции за счет применения единых налоговых, таможенных и торговых на всей территории Молдавии.

Попшой заявил также, что Кишинев выступает за вывод российских войск, которые, по его словам, "незаконно находятся на территории республики, что нарушает ее конституционный статус нейтралитета".

Кишинев ОБСЕ Молдавия Михай Попшой Приднестровье Феридун Синирлиоглу Игнацио Кассис
