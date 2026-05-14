Вильнюс выразил протест Минску из-за инцидента в воздушном пространстве Литвы

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - МИД Литвы выразил протест Белоруссии в связи с нарушением воздушного пространства, сообщила в четверг пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

"14 мая временный поверенный в делах посольства Беларуси был вызван в министерство иностранных дел Литвы для выражения резкого протеста в связи с нарушением государственной границы Литвы в воздушном пространстве, произошедшим в ночь на 13 мая 2026 года. Было обращено внимание на то, что это нарушение представляет прямую угрозу безопасности гражданской авиации и привело к необходимости введения временных ограничений на использование воздушного пространства над Вильнюсским международным аэропортом", - говорится в сообщении.

"Белорусскому представителю еще раз напомнили, что эти продолжающиеся инциденты рассматриваются как серьезные нарушения международного права и преднамеренные гибридные атаки против Литвы, за которые Беларусь несет ответственность", - добавили в литовском МИД.

Литовское ведомство "вновь потребовало от Беларуси выполнения международных обязательств по контролю за происходящим на своей территории и в своем воздушном пространстве, а также незамедлительного принятия эффективных мер для предотвращения подобных нарушений в будущем".

Как заявила пресс-служба Вильнюсского аэропорта, в ночь на 13 мая его работа приостанавливалась из-за того, что в воздушном пространстве над ним "были зафиксированы навигационные отметки, характерные для воздушных шаров контрабандистов". Тем самым, согласно сообщению, нарушалась безопасность полетов гражданской авиации. Ограничения длились более часа и затронули два рейса, один из которых был перенаправлен, а другой отменен.