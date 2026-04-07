Минобороны Италии не увидело нарушений договоров НАТО в отказе Штатам в доступе к авиабазе

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Италии Гуидо Крозетто во вторник заявил, что Рим не нарушает какие-либо соглашения, заключенные в рамках НАТО, когда не дает США разрешение воспользоваться авиабазой НАТО на итальянской территории в ходе американской операции против Ирана.

"Соблюдение соглашений не означает участие в войне. Мы являемся частью НАТО, и мы не воюем с Ираном. Мы знаем, как обеспечить исполнение договоров", - цитирует газета La Repubblica слова министра.

Министр добавил, что "не нужно иметь мужество, чтобы сказать "нет" в ответ на просьбу, которую нельзя удовлетворить".

В конце марта Италия отклонила запрос США на использование военной базы НАТО Сигонелла на острове Сицилия для переброски американских бомбардировщиков на Ближний Восток.

Согласно плану Вашингтона, несколько бомбардировщиков должны были приземлиться на военной базе для дальнейшей отправки на Ближний Восток. Фактически, американская сторона сообщила об этом, когда самолеты уже находились в полете.

Крозетто инициировал запрет на прием самолетов, поскольку не были проведены предварительные консультации, как того требовали соглашения.

Италия США НАТО Иран
