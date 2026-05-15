CNN сообщил об отмене Пентагоном отправки в ФРГ дивизиона дальнобойных ракет

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Министр войны США Пит Хегсет подписал меморандум об отмене планировавшейся в конце года отправки в Германию американского дивизиона дальнобойных ракет, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на представителей Пентагона.

Этим же распоряжением из Германии отзывается штабное подразделение, которые должно было командовать действиями дивизиона, оснащенного ракетами дальнего радиуса действия, заявили источники.

По их словам, в рамках этого же решения было отменено размещение в Польше на ротационной основе на период до девяти месяцев 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии численностью более 4,5 тыс. военнослужащих. Часть ее военнослужащих, которая уже прибыла в Польшу, должна вернуться на свою постоянную базу в Форт-Худе в штате Техас.

Планировалось, что эта бригада сменит 3-ю бронетанковую бригаду той же дивизии, которая находится в Польше и у которой заканчивается срок пребывания там.

В настоящее время в состав американских сухопутных войск, размещенных в Европе, входят две ротационные бронетанковые бригады и один кавалерийский полк бригадного состава, который размещен на постоянной основе в Германии.

В начале мая Пентагон сообщил, что США выведут в течение следующих 6-12 месяцев 5 тыс. американских военнослужащих из Германии.

Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил, что военный контингент Соединенных Штатов в Германии сократится больше, чем на 5 тыс. человек.

"Мы собираемся значительно сократить численность, и мы сокращаем гораздо больше, чем на 5 тыс. человек", - сообщил журналистам Трамп.

Как отмечает телеканал, эти меры, направленные на сокращение численности американских войск, последовали после критики президента Соединенных Штатов в адрес европейских союзников, которые не оказали должной поддержки США в проведении операции против Ирана.

Тем не менее в случае вывода части американских войск из Германии там останется больше 30 тыс. военнослужащих. Это вторая страна в мире по численности размещенных американских войск после Японии.

