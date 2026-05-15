В Варшаве заявили об отсутствии у США планов сокращать воинский контингент в Польше

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - США не принимали решения об ограничении присутствия американских вооруженных сил в Польше, заявил журналистам польский вице-премьер, глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщают польские СМИ.

"Нет никаких решений, ограничивающих присутствие американских войск и техники в Польше. Союз между нашими странами действительно крепок", - сказал чиновник.

"Польша имеет на своей территории как постоянное, так и ротационное присутствие американских войск. Передовой штаб 5-го корпуса в Познани, штаб дивизии в Болеславце, базы материально-технического обеспечения во Вроцлаве, склады в Повидзе, авиабазы в Ласке и Повидзе, батальонная группа в Ожише, Редзиково и противоракетный щит являются неизменными символами присутствия американских войск на польской земле. В этом отношении ничего не изменилось", - подчеркнул он.