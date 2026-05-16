США перехватили 78 связанных с Ираном коммерческих судов с начала блокады

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - С начала морской блокады ВМС США перехватили уже 78 связанных с Ираном торговых судов, направлявшихся в иранские порты или выходивших из них, сообщило в субботу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 16 мая, 78 коммерческих судов были перенаправлены, а 4 выведены из строя в целях обеспечения режима блокады", - говорится в сообщении.

Накануне командование сообщало о перехвате 75 судов.

По данным CENTCOM, морскую блокаду Ирана в настоящее время обеспечивают более 20 американских военных кораблей, которые находятся на дежурстве в Аравийском море.