США перехватили более 80 связанных с Ираном коммерческих судов с начала блокады

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - С начала морской блокады ВМС США перехватили уже 81 связанное с Ираном торговое судно, направлявшееся в иранские порты или выходившее из них, сообщило в воскресенье Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 17 мая, 81 коммерческое судно было перенаправлено, а 4 выведены из строя в целях обеспечения режима блокады", - говорится в сообщении.

Накануне командование сообщало о перехвате 78 судов.

По данным CENTCOM, морскую блокаду Ирана в настоящее время обеспечивают более 20 американских военных кораблей, которые находятся на дежурстве в Аравийском море.

Хроника 28 февраля – 17 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США CENTCOM
