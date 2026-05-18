Посольство США в Уганде прекратило выдачу виз из-за вспышки лихорадки Эбола

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В США вводят дополнительные ограничительные меры для путешественников, побывавших в Уганде, Демократической Республике Конго и Южном Судане в связи со вспышкой лихорадки Эбола в этих странах вплоть до запрета на въезд, пишет The Washington Post со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

CDC пока оценивает непосредственный риск для населения США как низкий, но продолжит следить за развитием ситуации и может корректировать меры общественного здравоохранения по мере поступления дополнительной информации.

Ограничения на въезд коснутся нерезидентов США, которые посещали Уганду, Демократическую Республику Конго или Южный Судан в течение последнего 21 дня. Согласно указу, прибывшим из этих стран могут запретить въезд в США на срок до 30 дней.

В CDC также заявили, что в сотрудничестве с другими ведомствами предпринимают усилия по эвакуации американцев из затронутых вспышкой заболевания районов.

Посольство США в Уганде в связи со вспышкой лихорадки Эбола в стране остановило с 18 мая выдачу виз.

"Эта мера касается выдачи иммиграционных виз, а также неиммиграционных виз для туристов, бизнесменов, студентов, участников программ обмена и всех других категорий неиммигрантов, - разъяснила дипмиссия. - Госдепартамент стремится обеспечить соответствие визового процесса самым высоким стандартам в сфере здравоохранения и безопасности населения США".