В Британии чистый приток иммигрантов в 2025 году был меньше 200 тысяч человек

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Чистая миграция в Великобританию (разница между количеством иммигрантов и эмигрантов) в 2025 году составила 171 тысячу человек, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Национального статистического управления ONS.

Это минимальное значение с пандемийного 2020 года, когда приток мигрантов в страну опустился ниже 100 тысяч из-за ковидных ограничений. Не считая этого года показатель оказался рекордно низким за всю историю подсчета, то есть с 2012 года.

В 2024 году чистая миграция в Великобританию составила 331 тысячу.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд ранее анонсировала планы по ужесточению условий получения вида на жительство и гражданства Великобритании для людей с низкими доходами, в то же время облегчив процедуру для людей с высокими доходами.

Национальные опросы показывают, что иммиграция входит в число главных проблем страны по мнению избирателей, и особенно это касается беженцев, пересекающих Ла-Манш на небольших лодках, передает Bloomberg.

