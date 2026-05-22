Путин обсуждает с постоянными членами Совбеза удар по общежитию в ЛНР

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин обсуждает постоянными членами Совбеза России удар по общежитию в ЛНР и предложил им высказать свои оценки.

"В целом я высказался на этот счет, мне кажется - все, что можно и нужно было сказать, сказано, но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания", - сказал он.

После того, как участники совещания выскажутся по этому вопросу, он предложил им перейти к основной теме, связанной с работой МВД.