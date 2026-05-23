WSJ сообщила об увеличении США числа разведывательных полетов у берегов Кубы

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты наращивают количество полетов разведывательных самолетов и беспилотников вокруг Кубы на фоне давления администрации США на руководство острова с целью смены власти в стране, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, с февраля зафиксировано уже более 20 разведывательных полетов и их количество в последнее время нарастает.

Самолеты радиоэлектронной разведки RC-135V/W Rivet Joint ВВС США, поднимавшиеся с военно-морской базы в Джексонвилле в штате Флорида с 4 февраля провели более 150 часов, совершая облеты острова.

В операциях также активно используются дальние беспилотники радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton и патрульные самолеты P-8A Poseidon ВМС США.

Как сообщала газета The New York Times, в среду американский авианосец USS Nimitz в сопровождении двух ракетных эсминцев вошел в Карибское море и, по данным Южного командования ВС США (SOUTHCOM), останется там на какое-то время.

Как сообщил изданию информированный американский чиновник, администрация президента США Дональда Трампа намерена использовать авианосец и базирующиеся на нем истребители в качестве демонстрации силы.

Газета отметила, что прибытие авианосца в южную часть Карибского бассейна произошло в тот же день, когда министерство юстиции США обнародовало обвинения против бывшего первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы и младшего брата Фиделя Кастро 94-летнего Рауля Кастро, а также пяти других лиц, которым инкриминируются убийства и заговор с целью убийства граждан США в связи с крушением в 1996 году двух американских самолетов.

По данным ВМС США, на данный момент в регионе также продолжает находиться универсальный авианесущий десантный корабль Iwo Jima с подразделениями морской пехоты на борту.