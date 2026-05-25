Саудовская Аравия назвала условие для нормализации отношений с Израилем

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия не пойдет на нормализацию отношений с Израилем до тех пор, пока не будут достигнуты необратимые договоренности о создании палестинского государства, сообщает CNN со ссылкой на саудовский источник.

По словам собеседника телекомпании, позиция королевства не изменилась, и создание такого государства является необходимым.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия, Катар и другие государства региона должны стать частью Соглашений Авраама по нормализации отношений с Израилем. По его словам, расширение Соглашений Авраама должно идти параллельно с заключением договоренностей между США и Ираном об урегулировании конфликта.

Иран США Дональд Трамп Саудовская Аравия Израиль
