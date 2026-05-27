"Хезболла" заявила о боях с ВС Израиля к северу от реки Эль-Литани

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В движении "Хезболла" заявили, что его отряды оказывают сопротивление израильским военным к северу от реки Эль-Литани в городе Завтар аль-Шаркийя, передает "Аль-Джазира".

Этот город в провинции Эн-Набатия находится за пределами так называемой "желтой линии", которая ограничивает учрежденную Израилем зону безопасности на юге Ливана. В "Хезболле" отметили, что ее бойцам пришлось вступить в ближний бой с израильтянами.

Накануне The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля сообщило, что израильские военные приступили к выполнению боевых заданий за пределами буферной зоны в Ливане. Это зону Израиль создал в Ливане ранее в этом году. В нее входят южные районы Ливана вплоть до реки Литани.

27 мая ЦАХАЛ предупредил жителей города Эн-Набатия на юге Ливана о скорых ударах по объектам "Хезболлы". Местное население призвали перейти в районы севернее реки Захрани.

Хроника 28 февраля – 27 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Хезболла ЦАХАЛ Ливан Израиль Эн-Набатия Эль-Литани
NASA планирует создать постоянную обитаемую базу на Луне в 2030-е годы

