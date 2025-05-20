Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Парламент Венгрии принял закон, который даст начало процессу выхода страны из Международного уголовного суда (МУС), передаёт во вторник агентство Bloomberg.

"Голосование в парламенте стало следующим шагом в процессе, который начался в прошлом месяце, когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял в Будапеште премьера Израиля Биньямина Нетаньяху", - пишет агентство.

В апреле Орбан проигнорировал ордер МУС на арест израильского лидера, назвав этот суд политизированной инстанцией. При этом ранее Венгрия подписывала учредительный устав организации, а значит, была обязана задержать Нетаньяху по прибытии, отмечает Bloomberg.

В начале апреля представитель венгерского премьера объявил, что Венгрия решила начать процедуру выхода из МУС. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, вся процедура выхода продлится год.

В ноябре 2024 год МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и тогдашнего министра обороны Йоава Галанта за "преступления против человечности и военные преступления" в связи с конфликтом в секторе Газа.