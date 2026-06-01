Трамп заявил, что сделка с Ираном по большей части посвящена ядерной тематике

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что соглашение с Ираном по большей части касается ядерной тематики, и заверил, что ситуация вокруг ядерной программы Тегерана обсуждается подробно и обстоятельно.

"В фейковых новостях на CNN (...) как всегда сказали, что моя ядерная сделка с Ираном вообще не ядерная, хотя в ней совершенно четко заявлено, что у Ирана не будет ядерного оружия. Далее в рамках сделки очень подробно и обстоятельно разобраны и другие аспекты ядерной тематики. Фактически большая часть соглашения и посвящена этому", - написал Трамп в Truth Social.

В ночь на воскресенье Трамп в интервью Fox News заявил, что постепенно приближается к заключению соглашения с Ираном на устраивающих Вашингтон условиях.

"Я считаю, что медленно, но верно мы приближаемся к варианту, при котором мы получим то, что хотим", - сказал он.

При этом президент США вновь предупредил, что будет готов возобновить боевые действия, если Иран не пойдет на сделку.

По данным портала Axios, в пятницу на совещании в Вашингтоне Трамп сформулировал новые идеи по соглашению, выдвинув более жесткие требования, в частности, по судьбе иранского обогащенного урана.

Хроника 28 февраля – 01 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
