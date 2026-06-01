Пашинян заявил, что Армения продолжит работу в ЕАЭС, пока это возможно

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Армения продолжит работу в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между Союзом и Евросоюзом будет неизбежным, после чего будет проведен референдум, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы работаем и продолжим работать в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС будет неизбежным. Решение, естественно, должен принять народ Армении путем референдума", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в соцсети.

По его словам, существенным является вопрос о сроках проведения референдума.

"До того момента, пока Армения официально не обратилась к ЕС по вопросу членства или не близка к получению статуса кандидата на членство, проводить референдум нелогично. Потому что нет обоснования, не сформирован баланс, чтобы мы смогли предложить народу выбор - по какому пути идти. Ставить на референдум теоретический выбор неправильно и необоснованно", - заявил премьер Армении.

"Следовательно, мы спокойно, без споров, без нервов продолжим работать в ЕАЭС. Уверен, что в этом направлении у нас есть потенциал, который мы используем", - добавил он.