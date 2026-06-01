США продолжат обсуждать с Азербайджаном региональную энергетическую интеграцию

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон рассчитывает в течение июня на продуктивное контакты с Баку по вопросам региональной энергетической интеграции, сообщил президент США Дональд Трамп в обращении к участникам Бакинской энергетической недели. Обращение зачитал помощник госсекретаря США по экономическим, энергетическим и деловым вопросам Калеб Орр.

Трамп отметил, что США и Азербайджан долгие годы успешно сотрудничают в сфере энергетики.

"Соединенные Штаты являются большим сторонником нефтегазовой промышленности Азербайджана, и я твердо убежден, что значение нашего партнерства в сфере глобальной энергетической безопасности в предстоящие годы будет только возрастать", - заявил он

На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белом доме (в августе 2025 года - ИФ) "мы сделали шаг вперёд и достигли долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном", напомнил Трамп.

"Как вам известно, региональная энергетическая интеграция является основным столпом исторического мирного саммита, состоявшегося 8 августа. Моя администрация с нетерпением ожидает продуктивных обсуждений по этой теме в июне. Вместе мы будем продвигать мир вперед, укреплять благосостояние и строить более безопасное будущее в вашем регионе (на Южном Кавказе - ИФ) и во всем мире", - добавил президент.

Орр со своей стороны отметил, что на протяжении трех десятилетий США и Азербайджан выстраивали долгосрочное партнерство. "Азербайджан является очень важным партнером в регионе в продвижении энергетической безопасности. (...) Соединенные Штаты и впредь намерены продолжать сотрудничество с Азербайджаном в направлении добычи и экспорта природных ресурсов", - добавил помощник госсекретаря.

Азербайджан Дональд Трамп США Калеб Орр
