РФ и Уганда помогут выстроить санитарно-карантинный контроль на границе с ДР Конго

Роспотребнадзор направил в Уганду тесты для определения редкого штамма Эболы

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора совместно с коллегами из Уганды начнут работать на границе с Демократической республикой Конго и помогут выстроить санитарно-карантинный контроль, которого до этого не было, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Коллеги из Уганды предлагают, и мы вместе с ними начинаем работать уже на границе. Лаборатория пневмокаркасная разворачивается прямо на границе с Демократической Республикой Конго, таким образом выстраивается санитарно-карантинный контроль, которого до этого не было", - сказала Попова ИС "Вести" в понедельник.

Она также сообщила, что Роспотребнадзор направил в Уганду 4 тыс. тестов для определения редкого штамма Эболы - Бундибуджио, вспышка которого произошла в Конго.

Вирус Эбола впервые был выявлен в 1976 году в Судане и ДРК. Одна из этих вспышек была зафиксирована у реки Эбола, от которой болезнь и получила название. Средний уровень летальности при заражении составляет около 50%. Вирус передаётся при тесном контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей или животных. Симптомы включают лихорадку, слабость, мышечные боли, головную боль, а на поздних стадиях - рвоту, диарею, нарушения работы внутренних органов и кровотечения.

