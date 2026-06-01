Задержанный ВМС Франции танкер Tagor ожидают в Бретани 2 июня

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Следовавший из России и задержанный в Атлантике французскими военными моряками нефтяной танкер Tagor, которого во Франции подозревают в использовании фальшивого камерунского флага, как ожидается, прибудет во вторник утром в залив Дуарнене в департаменте Финистер, пишет Le Figaro со ссылкой на пресс-службу Атлантической морской префектуры.

"В соответствии с европейскими санкциями, судно будет находиться в распоряжении прокуратуры в рамках расследования нарушений, связанных с государственной принадлежностью флага и неподчинением требованию об остановке", - сообщила префектура.

Расследование поручено морской жандармерии.

По информации морской префектуры, для "продолжения необходимого расследования" танкер под сопровождением судов ВМС Франции был перенаправлен "к якорной стоянке для дальнейших проверок".

Судно Tagor было перехвачено в воскресенье силами ВМС Франции более чем в 400 морских милях (740 км) к западу от оконечности Бретани.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил по этому случаю, что это задержание незаконно и граничит с международным пиратством.