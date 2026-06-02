Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Иран и США продолжают контактировать, сообщения СМИ об обратном являются ложью, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Фейковые новостные сообщения о том, что Исламская Республика Иран и США перестали общаться несколько дней назад, являются ложными и ошибочными", - написал он во вторник в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, "переговоры продолжаются непрерывно, в том числе четыре дня назад, три дня назад, два дня назад, один день назад и сегодня".

"К чему они приведут, никто не знает, но, как я сказал Ирану: "Пора, так или иначе, заключить сделку. Вы занимаетесь этим уже 47 лет, и нельзя позволить, чтобы это продолжалось дальше!" - заключил Трамп.