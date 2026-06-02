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Трамп встретился с сыном экс-президента Бразилии Болсонару

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп провел встречу с Флавиу Болсонару - сыном экс-президента Бразилии Жаира Болсонару.

"Было приятно видеть Флавиу Болсонару в Овальном кабинете Белого дома. Это молодой человек, который очень любит свою страну - Бразилию", - написал во вторник Трамп в соцсети Truth Social.

Флавиу Болсонару занимает пост сенатора в парламенте Бразилии с 2019 года, ему 44 года, и он намерен участвовать в президентских выборах 2027 года.

Его отец Жаир Болсонару в ноябре прошлого года начал отбывать 27-летний срок тюремного заключения по обвинению в попытке организации госпереворота и руководстве преступным сообществом.

Дональд Трамп Жаир Болсонару США Бразилия Флавиу Болсонару
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