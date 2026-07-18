Верховный суд Бразилии отказал главе Аргентины в посещении экс-президента

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Бразилии отклонил ходатайство адвокатов Жаира Болсонару о разрешении президенту Аргентины Хавьеру Милею посетить бывшего президента Бразилии, который находится под домашним арестом, сообщает в субботу бразильский медиахолдинг "Глобу".

По его данным, в решении, принятом судьей Верховного суда Бразилии Алишандри ди Мораесом, говорится о запрете на подобные визиты до президентских выборов 2026 года, поскольку такие визиты могут быть использованы для оглашения политических и предвыборных заявлений.

По решению Мораеса, сейчас Болсонару могут посещать лишь юристы и врачи.

Это судебное решение обосновано несоблюдением предыдущих мер предосторожности. 11 июля сын бывшего президента Флавиу Болсонару распространил "Письмо к бразильцам", которое написал Жаир Болсонару. Сын Жаира Болсонару принимает участие в предвыборной гонке на пост президента Бразилии, которые запланированы на октябрь 2026 года.

Бывший президент отбывает наказание - 27 лет и три месяца лишения свободы под домашним арестом за попытку государственного переворота. В доме, где он содержится в столице страны, Болсонару живет с супругой Мишель, дочерью и падчерицей, без посторонних лиц и охраны, отмечает "Глобу".