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Трамп поддержал де ла Эсприэлью на президентских выборах в Колумбии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поздравил адвоката и своего сторонника Абелардо де ла Эсприэлью с победой в первом туре президентских выборов в Колумбии и заявил, что поддержит его кандидатуру во втором туре.

"Поздравляю кандидата в президенты Колумбии, (...) Абелардо де ла Эсприэлью, умного, сильного и решительного лидера, с убедительной победой в первом туре президентских выборов в Колумбии! (...) Учитывая его огромные достижения в жизни и его политическую поддержку меня самого, считаю большой честью оказать Абелардо полную и безоговорочную поддержку", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

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При этом американский лидер в своей манере назвал конкурента де ла Эсприэльи - сенатора и сторонника действующего президента Колумбии Ивана Сепеду - "радикально левым марксистом", подчеркнув крайнюю важность результатов предстоящего второго тура президентских выборов для самой страны и для ее отношений с США.

Как сообщалось, за пост президента Колумбии во втором туре выборов поборются адвокат и сторонник президента США Абелардо де ла Эсприэлья и сенатор и сторонник действующего президента Колумбии Иван Сепеда.

По результатам предварительного подсчета голосов, в первом туре де ла Эсприэлья набрал около 44%, тогда как Сепеда - 41%. Второй тур состоится 21 июня.

Сепеда является философом и правозащитником, членом коалиции левых сил "Исторический пакт". Он пообещал продолжить исполнение в жизнь плана президента Густаво Петро "Тотальный мир" по заключению мирных соглашений с различными группировками мятежников на территории страны.

Де ла Эсприэлья является адвокатом и предпринимателем, зарегистрировавшим свою кандидатуру от созданного им движения "Защитники Родины". От называет себя сторонником Трампа и обещает жестко бороться с преступностью.

США Трамп Колумбия Абелардо де ла Эсприэлью
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