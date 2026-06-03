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Китайские авиакомпании снизят топливный сбор на внутренних рейсах с 5 июня

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Ведущие китайские авиаперевозчики, в том числе Air China, с 5 июня уменьшат размер топливного сбора для внутренних перелетов, сообщает "Синьхуа".

Надбавка на маршрутах протяженностью до 800 км включительно будет снижена на 10 юаней - до 80 юаней ($11,7), при перелетах более чем на 800 км - на 20 юаней, до 150 юаней.

Младенцы освобождаются от этого сбора, а дети и ряд других категорий граждан получат скидку в 50%.

В начале апреля крупнейшие авиакомпании страны увеличили топливный сбор в 6 раз в связи с существенным подорожанием авиатоплива из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, а затем в середине мая - еще примерно в 1,5 раза.

Air China Китай
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