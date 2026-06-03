Иран выпустил по Кувейту 13 ракет и 17 беспилотников

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Иран с рассвета среды запустил по Кувейту 13 баллистических ракет и 17 ударных беспилотников, сообщило кувейтское министерство обороны.

В ведомстве заявили, что все они были перехвачены силами противоздушной обороны страны. Ракеты были сбиты над несколькими жилыми районами столицы, в результате чего произошло падение многочисленных обломков.

"Эта злонамеренная иранская агрессия была направлена против гражданских и жизненно важных объектов, включая международный аэропорт Кувейта, что привело к гибели гражданина Индии и ранениям нескольких человек, а также к значительному материальному ущербу", - заявил представитель министерства обороны Кувейта полковник Сауд Абдулазиза Аль-Аттван.

Министерство здравоохранения страны сообщило, что в результате атаки иранских беспилотников на международный аэропорт пострадали по меньшей мере 63 человека, семи из них потребовались серьезные срочные операции, еще один человек погиб. В числе пострадавших были сотрудники аэропорта и пассажиры.

По данным Минобороны, произошедшая в ночь на среду атака привела к значительному повреждению зданий международного аэропорта Кувейта. Управление гражданской авиации страны объявило о приостановке его работы.