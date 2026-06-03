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Азербайджан и Евросоюз возобновляют переговоры о стратегическом партнерстве

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Азербайджан и Евросоюз согласовали текст "Приоритетов партнерства" и возобновили переговоры о стратегическом взаимодействии, сообщило представительство Евросоюза в стране.

"В Баку состоялись продуктивные переговоры между ЕС и Азербайджаном в связи с 30-летием партнерства. Переговорщики предварительно согласовали текст "Приоритетов партнерства" и официально возобновили переговоры по новому двустороннему соглашению (о стратегическом партнерстве - ИФ), - сообщила дипмиссия. - Наш фокус - усиление диалога, развитие связей и экономического сотрудничества".

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Еврокомиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Документ должен заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года. Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС включает четыре блока. Сейчас открытыми остаются некоторые вопросы по торгово-экономической части. Баку ранее заявлял, что текст соглашения согласован на 90%. Переговоры между сторонами по данному документу не велись в течение последних нескольких лет.

Азербайджан Евросоюз
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