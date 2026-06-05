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Ремонт по устранению утечек на МКС приостановлен

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Роскосмос" приостановил ремонт по устранению утечек воздуха на российском сегменте Международной космической станции (МКС), экипажу корабля Crew Dragon разрешено вернуться борт станции, заявила пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс в пятницу.

"Роскосмос" приостановил усилия по структурному ремонту в пятницу внутри транспортного туннеля служебного модуля "Звезда", известного как ПрК, поскольку проводятся дополнительные измерения и анализ данных", - сообщила Стивенс в социальной сети X.

"В связи с этим развитием событий NASA дала указание членам экипажа внутри космического корабля Dragon завершить процедуры безопасного убежища и вернуться к запланированным операциям на Международной космической станции", - сообщила она.

Роскосмос МКС NASA Crew Dragon
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