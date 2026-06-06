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CENTCOM сообщило о сбитых БПЛА и ракетах, запущенных Ираном по Ормузу и соседним странам

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы перехватили несколько иранских баллистических ракет и ударных беспилотников, запущенных Ираном в направлении Ормузского пролива, а также соседних стран Персидского залива, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке CENTCOM.

"Через несколько часов после того, как силы Центрального командования США сбили четыре иранских односторонних ударных беспилотника, запущенных в направлении Ормузского пролива, Иран выпустил семь баллистических ракет в направлении Кувейта и Бахрейна", - говорится в сообщении.

"Ударные беспилотники представляли непосредственную угрозу региональному морскому судоходству. Впоследствии американские войска нанесли удары по прибрежным иранским радиолокационным станциям в Горуке и на острове Кешм для защиты от дальнейших морских атак", - отметили в командовании.

По данным CENTCOM, первоначальные оценки показывают, что шесть из запущенных Ираном ракет были перехвачены, а седьмая не достигла намеченной цели. "В настоящее время сообщений о причинении вреда американскому персоналу нет, а заявления Ирана о повреждении штаба 5-го оперативного флота США в Бахрейне являются ложными", - добавили в CENTCOM.

"Силы Центрального командования сохраняют бдительность и готовы продолжать отвечать на неоправданную иранскую агрессию в целях самообороны", - заявили в командовании.

По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), столкновения начались когда четыре нефтяных танкера "попытались незаконно выйти из Ормузского пролива".

КСИР заявил, что после предупреждения военно-морского флота один из "нефтяных танкеров был атакован и остановлен, а остальные суда-нарушители развернулись".

Вскоре после этого, по данным КСИР, "американские беспилотники поразили телекоммуникационный цент в Кешме и порт в Сирике двумя снарядами".

В ответ КСИР нанес удары по двум американским авиабазам в Кувейте и Пятому флоту ВМС США в Бахрейне.

"Мы предупреждаем агрессора, что если эти злодеяния повторятся, ограниченного ответа будет недостаточно. Вы будете нести ответственность за последствия полного закрытия Ормузского пролива для экспорта нефти и газа", - говорится в заявлении КСИР.

Хроника 28 февраля – 06 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР Ормузский пролив США CENTCOM Кувейт Бахрейн
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