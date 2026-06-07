В Армении на выборах в парламент к 10:00 по Москве проголосовали 14,48% избирателей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - На парламентских выборах в Армении по состоянию на 11:00 (10:00 по Москве) проголосовали 14,48% избирателей, заявили в ЦИК республики.

По данным ЦИК, правом голосования в Армении пользуются 2 млн 503 976 человек, по состоянию на 11:00 проголосовали 362 657 человек.

В выборах участвуют 18 политических сил, минимальный порог явки законом не установлен. Выборы признаются состоявшимися при любом количестве проголосовавших. Выборы проходят по пропорциональной избирательной системе.