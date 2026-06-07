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В Армении на выборах в парламент к 16:00 по Москве проголосовали почти 50% избирателей

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - На парламентских выборах в Армении по состоянию на 17:00 (16:00 по Москве) проголосовали 48,92% избирателей, заявили в ЦИК республики.

По данным ЦИК, правом голосования в Армении пользуются 2 млн 503 тыс. 976 человек, по состоянию на 17:00 проголосовали 1 млн 224 тыс. 957 человек.

В выборах участвуют 18 политических сил, минимальный порог явки законом не установлен. Выборы признаются состоявшимися при любом количестве проголосовавших. Выборы проходят по пропорциональной избирательной системе.

Армения
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