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Очередь грузовиков на выезд из Белоруссии в Польшу за выходные выросла в 20 раз

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Очередь грузовых автомобилей на выезд через границу Белоруссии с Литвой и Польшей за выходные увеличилась вдвое - до более 600 единиц, при этом очередь на белорусско-польской границе выросла в 20 раз, сообщила в понедельник пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"С пятницы очередь легковых и грузовых авто на въезд в Литву и Польшу увеличилась в два раза. Въезда в Литву перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) ожидают 220 большегрузов. Сопредельная сторона за выходные дни оформила 26% грузовиков от нормы", - говорится в сообщении.

"Более 400 фур фиксируется перед погранпереходами Бобровники (Берестовица) и Кукурыки (Козловичи). Польские контролирующие службы приняли на свою территорию 29% большегрузов", - добавили там.

В минувшую пятницу число грузовиков на въезд в Литву из Белоруссии составляло около 290 единиц, в Польшу - около 20.

Также сообщается, что в очереди легкового транспорта на въезд в Польшу ожидают оформления 328 машин, в Литву - 30.

Белоруссия Польша Литва
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