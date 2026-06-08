ЦАХАЛ считает, что столкновения с Ираном могут привести к возобновлению полноценных боевых действий

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля полагает, что нынешние столкновения с Ираном продлятся несколько дней и могут привести к возобновлению полномасштабных боевых действий, сообщает газета Times of Israel, ссылаясь на израильских военных.

Как заявляет ЦАХАЛ, израильские военные полностью готовы к длительному конфликту.

Газета отмечает, что с прошлой ночи Иран выпустил по меньшей мере 20 баллистических ракет по Израилю, которые, по словам военных, были перехвачены или упали в пустынных районах. Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене утром также выпустили две баллистические ракеты по Израилю. По данным Армии обороны Израиля, одна из них была перехвачена, а вторая не достигла страны.

Со своей стороны, Израиль нанес две волны ударов по Ирану в ответ на ракетные атаки. В частности, ночью десятки истребителей ВВС Израиля осуществили масштабные авиационные удары по девяти позициям иранских систем ПВО в западном и центральном Иране, а утром в понедельник атаковали три объекта нефтехимического комплекса на юго-западе Ирана.

ЦАХАЛ заявляет, что удары наносятся исключительно силами Израиля, но при этом существует "полная координация" с Центральным командованием ВС США (CENTCOM). По данным израильских военных, с начала атак начальник генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир уже трижды разговаривал со своим коллегой, главой CENTCOM адмиралом Брэдом Купером.