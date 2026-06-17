Apple в конце 2027 года выпустит наушники AirPods со встроенными камерами

Ожидается, что это будет крупнейшее обновление продуктовой линейки Apple

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Apple Inc. выпустит в конце 2027 года наушники AirPods со встроенными камерами, а также ряд других новых продуктов, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В это же время будет представлен складной смартфон нового поколения и очередная модель традиционного iPhone - это устройство отметит свое 20-летие.

Ожидается, что это будет крупнейшее обновление продуктовой линейки Apple, которое придаст дополнительный импульс развитию компании в первый год работы ее нового главного исполнительного директора Джона Тернуса (вступит в должность 1 сентября 2026 года).

Новые AirPods разрабатываются как первое носимое устройство Apple, использующее ИИ-функции, отмечают источники агентства. Встроенные камеры не будут предназначены для съемки фото или видео, а будут выполнять роль сенсоров, передающих визуальный контекст голосовому помощнику Siri.

Это позволит пользователям задавать Siri вопросы относительно каких-то объектов или окружающей обстановки. Например, человек, глядя на набор ингредиентов, сможет спросить Siri, что из них приготовить на ужин.

По словам источников Bloomberg, изначально планировалось выпустить эти наушники в 2026 году. Однако сроки были перенесены, в том числе из-за сложностей в создании компанией ПО для ИИ.

Apple также разрабатывает целую линейку новых чипов для будущих устройств, основанную на производственных технологиях следующего поколения.

Сейчас компания тестирует устройства, запланированные к выпуску следующей осенью, одновременно с iOS 28 - обновленной операционной системой для iPhone, выход которой намечен на 2027 год.

На прошлой неделе она представила iOS 27, которая станет доступна пользователям позднее в этом году вместе с ИИ-версией Siri.