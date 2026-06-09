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"Молдовагаз" продолжит поставки газа в Приднестровье до конца года

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Национальное агентство по регулированию энергетики (ANRE) Молдавии продлило полномочия АО "Молдовагаз" ("Газпром" контролирует 63% акций) по поставке природного газа в Приднестровье до конца текущего года, сообщило ANRE во вторник после заседания совета директоров.

"Принятым решением срок действия целевого назначения АО "Молдовагаз" продлен до 31 декабря 2026 года. Эта мера направлена на обеспечение непрерывности процессов поставок природного газа и укрепление безопасности поставок в Приднестровском регионе в связи с истечением текущего срока действия целевого назначения 30 июня 2026 года", - говорится в сообщении регулятора.

Агентство отмечает, что решение было принято с учетом необходимости поддержания бесперебойной работы существующих операционных и договорных механизмов, резервирования пропускной способности ГТС и обеспечения предсказуемости процессов газоснабжения.

ANRE отозвало лицензию "Молдовагаза" на поставку газа в правобережную Молдавию в августе прошлого года из-за неисполнения компанией регуляторных требований ЕС по разделению функций поставщика и транспортировки газа. Поставщиком газа с правом оказания коммунальных услуг была назначена госкомпания Energocom. При этом ранее регулятор решил, что "Молдовагаз" останется поставщиком газа в Приднестровье до 1 июля 2026 года.

"Молдовагаз" также назначена компанией, ответственной за создание и поддержание запасов природного газа, предназначенных для потребителей в Приднестровье.

С февраля 2025 года газ в Приднестровье через "Молдовагаз" (а затем через "Тираспольтрансгаз") поставляет венгерская MET Gas and Energy Marketing AG при участии финансовых компаний-посредников, в том числе зарегистрированных в ОАЭ. "Молдовагаз" обеспечивает транзит от границы с Румынией до Приднестровья. Руководство Приднестровской Молдавской республики ранее сообщало, что поставки в регион осуществляются при финансовой поддержке РФ.

13 мая Тирасполь продлил режим чрезвычайного положения в экономике до 17 июня включительно из-за сокращения поставок газа в Приднестровье, что привело к падению ключевых экономических показателей в анклаве.

Впервые чрезвычайное положение в экономике Приднестровья было введено с 11 декабря 2024 года, затем режим ЧП неоднократно продлевался.

Молдовагаз Приднестровье газ
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