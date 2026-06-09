Аракчи призвал иностранные силы покинуть районы близ иранской территории

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник заявил, что все иностранные силы, которые находятся рядом с иранской территорией, должны покинуть эти зоны во избежание несчастных случаев.

"Иностранные силы, находящиеся вблизи нашей территории, постоянно подвергаются риску из-за собственных человеческих ошибок, происшествий и потенциального риска попадания под перекрестный огонь", - написал министр в соцсети Х.

По его словам, чтобы "снизить риск происшествий, лучшим решение для них будет покинуть эту зону".

"Мы предпочитаем язык дипломатии, но готовы говорить и на других языках", - заявил Аракчи.