В CENTCOM заявили о начале ударов по Ирану

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы начали наносить удары по целям в Иране, сообщило в четверг Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM)

"Силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары в целях самообороны по нескольким целям в Иране по указанию главнокомандующего", - говорится в сообщении.

"Эти удары являются ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана", подчеркнули в командовании.