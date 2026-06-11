Взрывы зафикскированы в шести районах Ирана

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Мощные взрывы зафиксированы по меньшей мере в шести районах на Ирана, сообщают иранские агентство Mehr и телеканал PressTV.

Отмечается, что иранские средства противовоздушной обороны работают как на юго-востоке страны, так и на западе исламской республики.

По данным СМИ, взрывы, в частности, произошли в Сирике, Минабе, Бендер-Аббасе и на острове Кешм в районе Ормузского пролива, а также в городах Горган на севере Ирана, Фарс на юго-западе страны и Эселуйе на побережье Персидского залива.