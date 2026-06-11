Поиск

Взрывы зафикскированы в шести районах Ирана

В миреВ CENTCOM заявили о начале ударов по ИрануЧитать подробнее

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Мощные взрывы зафиксированы по меньшей мере в шести районах на Ирана, сообщают иранские агентство Mehr и телеканал PressTV.

Отмечается, что иранские средства противовоздушной обороны работают как на юго-востоке страны, так и на западе исламской республики.

По данным СМИ, взрывы, в частности, произошли в Сирике, Минабе, Бендер-Аббасе и на острове Кешм в районе Ормузского пролива, а также в городах Горган на севере Ирана, Фарс на юго-западе страны и Эселуйе на побережье Персидского залива.

Иран США удары взрывы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Журналист Axios сообщил, что США атакуют военные цели на юге Ирана

Взрывы зафикскированы в шести районах Ирана

На подлете к Москве сбито три бесппилотника

В CENTCOM заявили о начале ударов по Ирану

Звуки взрывов слышны в ряде иранских городов

Хегсет заявил, что США в ближайшее время нанесут мощные удары по Ирану

 Хегсет заявил, что США в ближайшее время нанесут мощные удары по Ирану

Военные США нанесли удар по связанному с Ираном танкеру в Оманском заливе

Трамп заявил, что военные США помогли 200 судам пройти через Ормузский пролив

 Трамп заявил, что военные США помогли 200 судам пройти через Ормузский пролив

Что произошло за день: среда, 10 июня

Трамп планирует на среду новые удары по Ирану
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9844 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2587 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов