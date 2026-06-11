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Журналист Axios сообщил, что США атакуют военные цели на юге Ирана

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - США наносят удары по военным объектам на юге Ирана, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленный источник.

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"Американский чиновник утверждает, что все цели, которые были атакованы, находятся на юге Ирана и включают в себя системы противовоздушной обороны, радары и подразделения командования и управления беспилотными летательными аппаратами", - написал Равид в соцсети X.

Тем временем, по данным иранских СМИ, взрывы были слышны, в частности, в Сирике, Минабе, Бендер-Аббасе и на острове Кешм в районе Ормузского пролива, а также в городах Горган на севере Ирана, Фарс на юго-западе страны и Эселуйе на побережье Персидского залива.

США Иран удары военные цели
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