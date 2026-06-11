Журналист Axios сообщил, что США атакуют военные цели на юге Ирана

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - США наносят удары по военным объектам на юге Ирана, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленный источник.

"Американский чиновник утверждает, что все цели, которые были атакованы, находятся на юге Ирана и включают в себя системы противовоздушной обороны, радары и подразделения командования и управления беспилотными летательными аппаратами", - написал Равид в соцсети X.

Тем временем, по данным иранских СМИ, взрывы были слышны, в частности, в Сирике, Минабе, Бендер-Аббасе и на острове Кешм в районе Ормузского пролива, а также в городах Горган на севере Ирана, Фарс на юго-западе страны и Эселуйе на побережье Персидского залива.