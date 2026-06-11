Катар продолжит контакты с Ираном в попытке склонить к переговорам с США

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Катарские посредники продолжат контактировать с Ираном, чтобы заставить его сесть за стол переговоров с США, сообщает ABC News.

"Ожидается, что катарские посредники будут поддерживать связь, пока администрация (США - ИФ) усиливает давление на Иран, чтобы заставить его сесть за стол переговоров", - сообщает телеканал.

По данным источников ABC News, катарская делегация ранее посетила Иран в рамках последней отчаянной попытки сохранить то, что осталось от режима прекращения огня. Однако "они не смогли продемонстрировать достаточно значимого прогресса, чтобы потребовать больше времени".

Между тем, отмечают источники, катарская делегация все еще находится в Иране.

Ранее источник сообщил CNN, что участники переговоров прибыли в Иран "после консультаций с США", чтобы встретиться с иранцами "в попытке устранить оставшиеся пробелы".

ABC News сообщает, что в преддверии очередных американских ударов по Ирану Трамп провел совещание с ключевыми членами своей команды по национальной безопасности, чтобы обсудить масштабы атак, а также ожидаемое влияние на переговоры.